Дрон-камикадзе влетел в жилой дом в хуторе Лозовая Рудка
Украинский дрон-камикадзе влетел в частный жилой дом в хуторе Лозовая Рудка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В результате взрыва никто не пострадал, в доме выбиты окна, посечены стены и повреждена линия электроснабжения», — написал глава региона в своем телеграм-канале. Гладков уточнил, что оперативные и аварийные службы работают на месте.
После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам.
Днем 23 января дрон-камикадзе атаковал хутор Балки в Белгородской области и повредил автомобиль. Гладков уточнил, что пострадавших в результате инцидента не было.
Губернатор сообщил об ударах дронов-камикадзе по двум хуторам Шебекинского городского округа 21 января. Тогда атаке подверглись населенные пункты Терезовка и Балки, в Балках после удара произошел взрыв и загорелся экскаватор.
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