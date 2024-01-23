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Военная операция на Украине ,  
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Дрон-камикадзе влетел в жилой дом в хуторе Лозовая Рудка

Гладков: дрон-камикадзе влетел в частный жилой дом в хуторе Лозовая Рудка
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Украинский дрон-камикадзе влетел в частный жилой дом в хуторе Лозовая Рудка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате взрыва никто не пострадал, в доме выбиты окна, посечены стены и повреждена линия электроснабжения», — написал глава региона в своем телеграм-канале. Гладков уточнил, что оперативные и аварийные службы работают на месте.

После обстрела остались без света 6 белгородских населенных пунктов
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Фото:Яндекс.Карты

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам.

Днем 23 января дрон-камикадзе атаковал хутор Балки в Белгородской области и повредил автомобиль. Гладков уточнил, что пострадавших в результате инцидента не было.

Губернатор сообщил об ударах дронов-камикадзе по двум хуторам Шебекинского городского округа 21 января. Тогда атаке подверглись населенные пункты Терезовка и Балки, в Балках после удара произошел взрыв и загорелся экскаватор.

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Вячеслав Гладков Белгородская область беспилотники Украина
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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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