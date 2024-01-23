Гладков сообщил об ударе дроном-камикадзе по хутору Балки

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Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по хутору Балки в Белгородской области и повредил автомобиль. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Хутор Балки Шебекинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — написал он.

Гладков уточнил, что пострадавших нет, повреждения получил гражданский автомобиль.

22 января при взрыве беспилотника в селе Репяховка в Белгородской области местный житель получил контузию, его госпитализировали.

Также в результате взрыва повреждения получили частный жилой дом и легковой автомобиль.