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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об ударе дроном-камикадзе по хутору Балки

Гладков: ВСУ атаковали дроном-камикадзе хутор Балки в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по хутору Балки в Белгородской области и повредил автомобиль. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Хутор Балки Шебекинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — написал он.

Гладков уточнил, что пострадавших нет, повреждения получил гражданский автомобиль.

Житель Белгородской области получил контузию при атаке дрона
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Фото:Яндекс.Карты

22 января при взрыве беспилотника в селе Репяховка в Белгородской области местный житель получил контузию, его госпитализировали.

Также в результате взрыва повреждения получили частный жилой дом и легковой автомобиль.

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Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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