Мишустин упразднил российский оргкомитет для участия в «Экспо-2025»
Премьер-министр Михаил Мишустин упразднил комитет по подготовке участия России во всемирной выставке «Экспо-2025», соответствующее распоряжение опубликовали на сайте правовых актов.
«Упразднить организационный комитет по подготовке российской экспозиции и обеспечению участия Российской Федерации во Всемирной универсальной выставке «Экспо-2025», — говорится в документе.
В связи с этим распоряжения правительства, связанные со всемирной выставкой, утратили силу.
Всемирная выставка «Экспо» — это открытая площадка для демонстрации технических и технологических достижений разных стран. Первая состоялась в 1851 году в Лондоне, последняя проходила с 1 октября 2021-го по 31 марта 2022 года в Дубае. Частота проведения выставки — один раз в пять лет, в 2025 году она состоится в Осаке.
«Экспо» ни разу не проходило ни в России, ни в СССР. Советский Союз направлял заявку на проведение «Экспо» в 1967 году, но отказался по ряду организационных и финансовых причин, выставка прошла в Канаде. Россия в 2000 году отправляла заявку на участие в «Экспо» в Москве, а также в 2020 году — в Екатеринбурге.
В 2022 году российский МИД отметил, что международное выставочное движение стало «жертвой развернутой коллективным Западом масштабной антироссийской кампании по выдавливанию <...> страны из всех сфер сотрудничества». Такое заявление ведомство сделало, отозвав заявку Москвы на проведение всемирной выставки в 2030 году.
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