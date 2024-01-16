Путин предложил продлить выставку «Россия» на лето

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Президент Владимир Путин предложил продлить работу выставки «Россия» на ВДНХ в Москве на летний период. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России. Выставка открылась в ноябре прошлого года и должна завершить работу в середине апреля.

«Жалко, что она закончится, я еще никому не говорил, честно могу сказать, никому не говорил, но хочу коллег попросить хотя бы продлить, может быть, на летний период», — сказал Путин.

По словам президента, выставку посетили свыше 4 млн человек. Путин отметил, что она показывает, какие задачи решала Россия последние пару десятилетий. «Наша с вами общая работа привела к таким вот результатам, о части которых можно рассказать и показать на этой выставке», — сказал он.

Глава государства добавил, что попросит проработать идеи, как расширить ее для проведения в российских регионах.

Международная выставка-форум «Россия» открылась в День народного единства, 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Мероприятие, как отмечают организаторы, является крупнейшим подобным событием в России с советских времен. С начала ноября по середину января почти ежедневно проходили дни российских регионов, начиная от субъектов Дальневосточного федерального округа до субъектов Центрального федерального округа. В мероприятиях участвуют крупнейшие частные и государственные российские компании, а также органы исполнительной власти.