Россия отозвала заявку Москвы на проведение «Экспо-2030»

В МИДе заявили, что Россия сделала это добровольно, но по причине «развернутой коллективным Западом масштабной антироссийской кампании по выдавливанию нашей страны из всех сфер сотрудничества»

Павильон России на всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае (Фото: Wang Dongzhen / XinHua / Global Look Press)

Россия отозвала заявку Москвы на проведение всемирной выставки «Экспо-2030». Об этом сообщили в российском МИД.

«Заявка Москвы на проведение «Экспо-2030» на фоне конкуренции с другими четырьмя кандидатами не может рассчитывать на справедливую и беспристрастную оценку, какими бы неоспоримыми преимуществами она ни обладала», — говорится в заявлении.

В МИД считают, что международное выставочное движение стало «очередной жертвой развернутой коллективным Западом масштабной антироссийской кампании по выдавливанию нашей страны из всех сфер сотрудничества».

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