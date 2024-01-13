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Туск удивился тому, что Дуда не подписал указ о помиловании экс-главы МВД

Премьер Туск: президент Дуда помиловал экс-главу МВД Польши, но не подписал указ
То, что Дуда решил помиловать экс-главу МВД Польши Каминського и его зама Вонсика, но при этом не подписал указ, удивляет, заявил премьер Туск. Их задержали после повторного приговора по делу 2015 года, когда Дуда их помиловал
Фото: Aleksandra Szmigiel / File Photo / Reuters
Фото: Aleksandra Szmigiel / File Photo / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда принял решение о помиловании экс-главы МВД Мариуша Каминського и его заместителя Мацея Вонсика (оба члены правящей партии «Право и справедливость», ПиС), но не подписал соответствующий указ, это удивляет, заявил польский премьер-министр Дональд Туск, передает Polsat News.

«Не совсем понятно, хочет ли президент их помиловать, помиловал ли он их или ждет решения министра юстиции. <...> Если президент помилует господина Каминского и господина Вонсика, они будут на свободе», — сказал он, добавив, что у него есть внутреннее желание», чтобы «в Польше каждый делал то, что ему положено, в соответствии с регламентом».

Туск отметил, что факт нахождения в тюрьме Каминського и Вонсика не является «комфортной ситуацией». Говоря о парламентском иммунитете для бывшего министра и его зама, премьер заявил, что срок их полномочий истек и «здесь нет места для переговоров». «Для меня было бы безразлично, сидят ли в Сейме господа Вонсик и Каминьский или их преемники в списках. И, наверное, всем было бы комфортнее, если бы не было путаницы с их мандатами», — подчеркнул он.

Премьер сообщил, что обратился к президенту с просьбой о встрече, она состоится утром в понедельник, 15 января.

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Каминьского и Вонсика в декабре повторно осудили по делу о злоупотреблении полномочиями, допущенном во время их работы в Центральном антикоррупционном бюро (ЦБА). Их приговорили к двум годам лишения свободы. Впервые им вынесли приговор в 2015 году, но Дуда в итоге помиловал их. Летом 2023 года Верховный суд решил вернуть дело на новое рассмотрение. 

TVN24 отмечал, что повторный приговор за злоупотребление полномочиями вызвал юридические дискуссии в связи с тем, что Каминьский и Вонсик были помилованы президентом по этому делу. В канцелярии Дуды вердикт сочли демонстрацией некомпетентности суда и говорили, что президент не склонен к повторному помилованию.

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Дополнительные споры вызвал вопрос о лишении Каминьского и Вонсика депутатских мандатов. Они прошли в польский сейм от «Права и справедливости» минувшей осенью.

9 января полиция получила от суда документы для задержания Каминьского и Вонсика в связи с новым приговором, но по месту жительства их не нашли. Оба в тот день поехали на встречу с Дудой, их задержали в президентском дворце в Варшаве. Польский президент называл задержание незаконным. 11 января он начал процедуру помилования по просьбе жен чиновников, назвав Вонсика и Каминського "первыми политзаключенными с 1989 года".

По словам главы канцелярии польского лидера Гражины Игначак-Бандыч, задержание бывшего министра и его зама - «это наказание за то, что они, возглавляя ЦБА, обнаружили коррупционный скандал в верхах власти, когда Дональд Туск был премьер-министром». «Дональд Туск отомстил», — считает она.

Сам Каминьский пояснил, что в августе 2009 года он, будучи главой ЦБА, представил Туску, занимавшему тогда пост премьера, секретное письмо, показывающее масштабы коррупции в тогдашнем правительстве. В сентябре того же года он получил повестку в прокуратуру как подозреваемый по этому же делу, сказал экс-глава МВД.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Польша Анджей Дуда Дональд Туск помилование
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