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Российские силы ПВО сбили в зоне спецоперации украинский штурмовик Су-25 и перехватили шесть крылатых ракет Storm Shadow, сообщает Минобороны в ежедневной сводке.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено шесть крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 76 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской области.

Всего с начала спецоперации, по данным Минобороны, российские силы уничтожили 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11 033 беспилотных летательных аппарата.

Минобороны 28 декабря сообщило о сразу о трех украинских самолета Су-25, сбитых за сутками силами ПВО и истребителями. Цели тогда были поражены Донецкой народной республике, Запорожской и Херсонской областях.



По данным ведомства, два Су-25 сбили средства противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Токаревка Херсонской области и Новогригоровка Запорожской области. Третий украинский самолет был сбит истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой народной республики, уточнили в Минобороны.