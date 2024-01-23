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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о бреши в минных заграждениях ВСУ под Купянском

Минобороны: проделана брешь в минных заграждениях ВСУ на Купянском направлении
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Военные инженеры группировки войск «Запад» проделали проходы в минно-взрывных заграждениях на нескольких участках на купянском направлении. Об этом сообщило Минобороны.

«Наши саперы ведут работу по разминированию местности от мин советского производства, а также от взрывоопасных предметов, установленных на неизвлекаемость. Такие предметы опасны для нашей пехоты и бронетехники», — рассказал командир инженерно-саперного взвода с позывным «Дальний».

Он добавил, что инженерам часто приходится работать на переднем крае на удалении до 300–400 м от противника, на их минных полях.

«Но все успешно либо снимаем, либо уничтожаем накладными зарядами», — уточнил командир. Он отметил, что в работе также дистанционно используются установки УР-83П и УР-77 («Змей Горыныч»).

Минобороны заявило об улучшении положения под Купянском
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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

22 января российские силы ПВО сбили в зоне спецоперации украинский штурмовик Су-25 и перехватили шесть крылатых ракет Storm Shadow. Об этом в ежедневной сводке сообщило Минобороны.

Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 76 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.

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Минобороны российские военные ВСУ Военная операция на Украине
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