Глава МИД Бу Хабиб: война с Ливаном не будет для Израиля пикником

Глава МИД предупредил, что война с Ливаном не будет для Израиля пикником

Начальник Генштаба Израиля Герци Халеви заявил о том, что вероятность войны на северном фронте возрастает. Глава ливанского МИДа Абдалла Бу Хабиб выразил надежду, что Израиль осознает последствия конфликта с Ливаном

Война с Ливаном не будет для Израиля «пикником», сказал РБК глава ливанского МИДа Абдалла Бу Хабиб.

Так он ответил на слова начальника Генштаба Израиля генерал-лейтенанта Герци Халеви о том, что вероятность войны на северном фронте возрастает.

«Мы не приветствуем такого рода риторику. Они делают подобные заявления с самого начала войны, но, надеюсь, они осознают, что война с Ливаном не будет для них «пикником», — заявил Бу Хабиб РБК на полях заседаний Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Халеви отметил, что израильская армия «повышает готовность к боевым действиям в Ливане». «Я не знаю, когда начнется война на севере», — заявил начальник Генштаба. «Могу вам сказать, что вероятность того, что это произойдет в ближайшие месяцы, гораздо выше, чем было ранее», — указал он. Генерал отметил, что армия извлекла уроки из боевых действий в секторе Газа, которые послужат в случае войны с Ливаном.

Глава израильского Совета национальной безопасности Цахи Ханегби в декабре прошлого года не исключал, что Израилю после победы над ХАМАС, возможно, придется начать войну против ливанской группировки «Хезболла» на севере страны.