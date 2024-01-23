 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Медведев ответил на отказ Госдепа США возвращать Аляску

Медведев после слов представителя Госдепа об Аляске пошутил о неизбежной войне

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал слова представителя Госдепартамента США о том, что Россия не получит полуостров Аляска обратно.

«По словам представителя Госдепа, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. А мы-то ждали, что Аляска со дня на день станет нашей. Теперь война неизбежна 😂», — написал он на своей англоязычной странице в X (ранее — Twitter).

Заместитель пресс-секретаря американского Госдепа Ведант Патель заявил в ходе брифинга 22 января (трансляция шла на странице ведомства в X), что «он [президент России Владимир Путин] не получит» Аляску. Так он ответил на вопрос журналиста, который сказал, что Путин якобы подписал указ, где продажа Аляски Соединенным Штатам названа «незаконной». На портале, где публикуются правовые акты, такого указа за подписью президента нет.

Дипломатам не разрешили посетить военно-мемориальное кладбище на Аляске
Политика

Аляска, которую в 1732 году открыли русские исследователи Михаил Гвоздев и Иван Федоров, в 1867 году была продана США по решению императора Александра II. Сумма сделки составила $7 млн 200 тыс., или более 11 млн руб. Почти все эти средства были потрачены на покупку иностранного оборудования для строительства Курско-Киевской, Рязанско-Козловской и Московско-Рязанской железных дорог.

О том, что России «есть что возвращать», ранее говорил и спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Он призывал США помнить, что полуостров был территорией Российской империи, когда те будут решать, как распоряжаться активами России за рубежом.

Аляску в контексте «возвращения земель» упоминала и представитель российского МИДа Мария Захарова. В ответ на вопрос журналиста CNN, не являются ли слова Путина о том, что Россия, как и во времена Петра I, возвращает земли, нарушением международного права, дипломат пошутила, что понимает, «почему представитель CNN так волнуется». «Вы про Аляску, что ли?» — спросила она.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Дмитрий Медведев Госдепартамент США Аляска
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Дипломатам не разрешили посетить военно-мемориальное кладбище на Аляске
Политика
В Белом доме не посчитали угрозой патрулирование России и Китая у Аляски
Политика
Бомбардировщики Ту-95МС провели плановый полет у побережья Аляски
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 95,89 (-0,5) Инвестиции, 22 янв, 16:51 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 87,97 (-0,62) Инвестиции, 22 янв, 16:51
Пушилин заявил о движении войск к городу в ДНР, откуда обстреляли Донецк Политика, 00:59
Caixin Global узнало о планах суверенного фонда Китая сменить президента Экономика, 00:43
Медведев ответил на отказ Госдепа США возвращать Аляску Политика, 00:34
«Интер» завоевал Суперкубок Италии Спорт, 00:01
Роскомнадзор раскрыл сумму штрафов за кино и сериалы с ЛГБТ Технологии и медиа, 00:01
Владельцы евробондов Белоруссии направили Минску уведомление о дефолте Финансы, 00:00
«Будет сенсация века». Каковы шансы на российский финал Australian Open Спорт, 00:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Axios узнало, что Израиль предложил ХАМАС перемирие на два месяца Политика, 22 янв, 23:48
ВМС США опровергли данные о ракетном ударе хуситов по кораблю Ocean Jazz Политика, 22 янв, 23:39
Боррель назвал сроки соглашения по использованию активов России Политика, 22 янв, 23:35
Совкомбанк сообщил об открытии ООН счета в российском банке Бизнес, 22 янв, 23:19
Прокуратура рассказала, в какое СИЗО отправили Блиновскую Общество, 22 янв, 23:01
Польша отказалась от иска к России из-за авиакатастрофы Качиньского Политика, 22 янв, 22:53
Как в Алма-Ате ощущалось землетрясение на границе Казахстана. Видео Общество, 22 янв, 22:51