Медведев ответил на отказ Госдепа США возвращать Аляску

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал слова представителя Госдепартамента США о том, что Россия не получит полуостров Аляска обратно.

«По словам представителя Госдепа, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. А мы-то ждали, что Аляска со дня на день станет нашей. Теперь война неизбежна 😂», — написал он на своей англоязычной странице в X (ранее — Twitter).

Заместитель пресс-секретаря американского Госдепа Ведант Патель заявил в ходе брифинга 22 января (трансляция шла на странице ведомства в X), что «он [президент России Владимир Путин] не получит» Аляску. Так он ответил на вопрос журналиста, который сказал, что Путин якобы подписал указ, где продажа Аляски Соединенным Штатам названа «незаконной». На портале, где публикуются правовые акты, такого указа за подписью президента нет.

Аляска, которую в 1732 году открыли русские исследователи Михаил Гвоздев и Иван Федоров, в 1867 году была продана США по решению императора Александра II. Сумма сделки составила $7 млн 200 тыс., или более 11 млн руб. Почти все эти средства были потрачены на покупку иностранного оборудования для строительства Курско-Киевской, Рязанско-Козловской и Московско-Рязанской железных дорог.

О том, что России «есть что возвращать», ранее говорил и спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Он призывал США помнить, что полуостров был территорией Российской империи, когда те будут решать, как распоряжаться активами России за рубежом.

Аляску в контексте «возвращения земель» упоминала и представитель российского МИДа Мария Захарова. В ответ на вопрос журналиста CNN, не являются ли слова Путина о том, что Россия, как и во времена Петра I, возвращает земли, нарушением международного права, дипломат пошутила, что понимает, «почему представитель CNN так волнуется». «Вы про Аляску, что ли?» — спросила она.