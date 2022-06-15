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Политика ,  
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Захарова пошутила про Аляску, отвечая на вопрос журналиста из США

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В ответ на вопрос журналиста американского телеканала о возвращении Россией исторических земель представитель МИД России Мария Захарова пошутила про Аляску, сообщает «РИА Новости».

Корреспондент CNN Фредерик Пляйтген спросил Захарову насчет слов президента Владимира Путина о возвращении Россией земель. Глава государства 9 июня, в день рождения императора Петра I, заявил, что правитель в годы Северной войны со Швецией (1700–1721) возвращал России земли.

«Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять [суверенитет страны и ее исконные территории], и если мы будем исходить из того, что эти базовые ценности составляют основу нашего существования», — указал президент.

Пляйтеген задал вопрос, не являются ли такие заявления нарушением международного права. Захарова в ответ посоветовала ему вспомнить ситуацию с Косово, американскими войсками в Ираке и Сирии и рекомендовала журналисту «с таким же пафосом» обратиться с вопросом об этом в Госдепартамент.

«Я наконец поняла, почему представитель CNN так волнуется. Я никак не могла понять по поводу исторических земель. Вы про Аляску, что ли?» — сказала Захарова уже позднее, отвечая на другой вопрос.

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Виды Аляски

До 1867 года Аляска была российской территорией, в 1732 году ее открыли русские исследователи Михаил Гвоздев и Иван Федоров в ходе экспедиции на боте «Святой Гавриил». С 1799 года она находилась под управлением Русско-американской колониальной торговой компании.

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Император Александр II решил продать Аляску по предложению своего брата, великого князя Константина Николаевича, который указывал, что эти земли стоит продать ввиду «стесненного положения государственных финансов» и низкой доходности территорий.

Сумма сделки составила $7 млн 200 тыс., или более 11 млн руб. Почти все эти средства были потрачены на покупку иностранного оборудования для строительства Курско-Киевской, Рязанско-Козловской и Московско-Рязанской железных дорог.

Теги
Мария Захарова Аляска

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