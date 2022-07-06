Володин призвал США помнить о российской Аляске

Вячеслав Володин (Фото: Государственная Дума РФ)

США, распоряжаясь российскими ресурсами за рубежом, должны помнить про Аляску, которая до 1867 года была территорией России, заявил на пленарном заседании Государственной думы ее спикер Вячеслав Володин.

Депутат от КПРФ Николай Коломейцев в ходе заседания напомнил, что Володин давал Думе поручение проработать вопрос о денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, подписанного в 2010 году. Идея возникла в связи с тем, что Осло не пропускал грузы на свой архипелаг Шпицберген, где есть российские поселки. Однако 6 июля проблема решилась и два контейнера с грузами были направлены на остров.

Коломейцев отметил, что депутаты «только обсудили» необходимость поручения, а Осло уже на следующий день пропустил грузы. «Представляете, если бы мы еще и поручили, — глядишь, и Америка бы начала рыбу поставлять, куда положено», — заявил парламентарий.

«Америка пускай всегда помнит: там есть часть территории — Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей — прежде, чем это делать, [пусть] подумают, что нам тоже есть, что возвращать», — ответил ему Володин (цитата по «РИА Новости»).

В середине июня в контексте «возвращения земель» Аляску упоминала представитель МИД России Мария Захарова. Журналист американского канала CNN спросил ее, не являются ли слова российского президента Владимира Путина о том, что Россия сейчас, как и во времена Петра I, возвращает земли, нарушением международного права.

Захарова пошутила, что понимает, «почему представитель CNN так волнуется». «Вы про Аляску, что ли?» — спросила дипломат.

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Аляска, которую в 1732 году открыли русские исследователи Михаил Гвоздев и Иван Федоров, в 1867 году была продана США по решению императора Александра II. Сумма сделки составила $7 млн 200 тыс., или более 11 млн руб. Почти все эти средства были потрачены на покупку иностранного оборудования для строительства Курско-Киевской, Рязанско-Козловской и Московско-Рязанской железных дорог.