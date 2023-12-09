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Политика ,  
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Дипломатам не разрешили посетить военно-мемориальное кладбище на Аляске

Посольство: дипломатам не дали посетить мемориальное кладбище на Аляске

Власти США не разрешили российским дипломатам посетить военно-мемориальное кладбище «Форт-Ричардсон» на Аляске, сообщило посольство России в Вашингтоне в своем телеграм-канале.

«Сотрудникам дипмиссии второй год подряд не удалось посетить расположенное неподалеку от Анкориджа военно-мемориальное кладбище «Форт-Ричардсон» и почтить память советских летчиков и моряков, погибших на Аляске в 1942-1945 годах», — уточнили в посольстве.

Дипломатические ноты с российской стороны «были проигнорированы американскими властями», добавили в дипмиссии.

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Изначально кладбище Форт-Ричардсон было разделено на два участка: на одном похоронили солдат стран — союзников США, на другом — японских военных, погибших в боях за Алеутские острова.

Всего в Форт-Ричардсоне похоронены девять советских летчиков, двое военных и двое гражданских лиц. Они погибли при перегоне в СССР самолетов из США в рамках программы ленд-лиза. Чтобы посетить кладбище, нужно иметь специальное разрешение, поскольку оно находится вблизи действующей военной базы.

В 2022 году российскую дипмиссию также не допустили посетить кладбище. Заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова рассказала, что Госдепартамент не ответил на дипломатическую ноту с просьбой дать разрешение.

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Теги
Россия посольство Аляска США кладбище

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