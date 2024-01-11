Пентагон предупредил о риске кражи оружия для Украины

Пентагон: сохраняется риск краж и перепродажи оружия для Украины без мониторинга

Сотрудники Пентагона не смогли отчитаться примерно о 40 тыс. единиц оружия, следует из доклада. В ведомстве полагают, что контроль за поставками не велся должным образом

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Без надлежащего мониторинга риск краж или переотправки поставляемого на Украину оружия сохраняется, полагает контрольное управление Пентагона. Отредактированный доклад генерального инспектора Минобороны США Роберта Сторча опубликован на сайте ведомства.

Американские чиновники должным образом не отслеживали поставки некоторых ракет, дронов-камикадзе и приборов ночного видения стоимостью более $1 млрд, говорится в докладе. Это вызывает опасения, что вооружения могли быть украдены или перенаправлены в третьи страны контрабандистам, считают авторы документа.

Сотрудники Пентагона и дипломаты, работающие в Европе и Вашингтоне, не смогли отчитаться о транспортировке около 40 тыс. единиц оружия, за которыми по закону должны вести пристальное наблюдение, пишет The New York Times со ссылкой на копию отчета.

Пентагон связал большое количество ненайденных единиц оружия с «невозможностью поддерживать надлежащий контроль за подлежащими учету вооружениями. В ведомстве констатировали, что это в свою очередь «грозит риском краж или перенаправлением».

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