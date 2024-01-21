США и Украина впервые провели инспекцию переданного Киеву оружия

Представители США впервые провели инспекцию оружия, переданного ВСУ, сообщило Минобороны Украины в телеграм-канале.

«Служба внутреннего аудита Минобороны и представители ВСУ совместно с представителями отдела оборонного сотрудничества посольства США провели проверку вооружения и имущества, предоставленного американскими партнерами, в одной из воинских частей», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что проверка прошла по трем критериям: серийный номер, техническое состояние, а также условия хранения . Информация обрабатывается, замечаний с американской стороны не было, добавили в министерстве.

В начале января 2024 года Пентагон опубликовал отчет, согласно которому чиновники не отслеживали поставки некоторых ракет, дронов-камикадзе и приборов ночного видения общей стоимостью более $1 млрд. В ведомстве заявили, что это «грозит риском краж или перенаправлением».

Газета The New York Times уточнила, что сотрудники Пентагона не смогли отчитаться о транспортировке около 40 тыс. единиц оружия, за которыми по закону должны вести пристальное наблюдение.

Осенью 2023 год российский президент Владимир Путин назвал Украину источником поставок нелегального оружия. Он отметил, что власти для борьбы с ними должны принять меры для укрепления нормативно-правовой базы и «посмотреть на то, как организованы меры ведомственного контроля».

Кремль критикует военную помощь для Киева. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине.