 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

США и Украина впервые провели инспекцию переданного Киеву оружия

Минобороны Украины: представители США впервые проверили переданное Киеву оружие
Сюжет
Военная операция на Украине

Представители США впервые провели инспекцию оружия, переданного ВСУ, сообщило Минобороны Украины в телеграм-канале.

«Служба внутреннего аудита Минобороны и представители ВСУ совместно с представителями отдела оборонного сотрудничества посольства США провели проверку вооружения и имущества, предоставленного американскими партнерами, в одной из воинских частей», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что проверка прошла по трем критериям: серийный номер, техническое состояние, а также условия хранения . Информация обрабатывается, замечаний с американской стороны не было, добавили в министерстве.

Пентагон предупредил о риске кражи оружия для Украины
Политика
Фото:Michael Ciaglo / Getty Images

В начале января 2024 года Пентагон опубликовал отчет, согласно которому чиновники не отслеживали поставки некоторых ракет, дронов-камикадзе и приборов ночного видения общей стоимостью более $1 млрд. В ведомстве заявили, что это «грозит риском краж или перенаправлением».

Газета The New York Times уточнила, что сотрудники Пентагона не смогли отчитаться о транспортировке около 40 тыс. единиц оружия, за которыми по закону должны вести пристальное наблюдение.

Осенью 2023 год российский президент Владимир Путин назвал Украину источником поставок нелегального оружия. Он отметил, что власти для борьбы с ними должны принять меры для укрепления нормативно-правовой базы и «посмотреть на то, как организованы меры ведомственного контроля».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Кремль критикует военную помощь для Киева. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото

Microsoft обвинила российских хакеров в краже электронной почты и документов

7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности

Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика

Вставную челюсть Черчилля выставили на аукцион

Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности

На горнолыжном курорте в Подмосковье сломался подъемник. Видео

Пассажирский самолет аварийно приземлился на шоссе. Фото

«Германия – усталый человек после короткой ночи». Министр финансов – об экономике
Теги
Украина военная помощь оружие США Пентагон
Материалы по теме
Финский производитель оружия для Украины столкнулся с забастовкой рабочих
Экономика
Министр обороны ФРГ отказался «идти ва-банк» в вопросе оружия для Украины
Политика
США ответили на слова Лаврова об отсутствии требований к Киеву по оружию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 96,38 (-0,2) Инвестиции, 19 янв, 16:13 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 88,59 (-0,07) Инвестиции, 19 янв, 16:13
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Смоленской областью Политика, 00:32
Глава офиса Зеленского отверг идею перехода Украины в оборону Политика, 00:21
США и Украина впервые провели инспекцию переданного Киеву оружия Политика, 00:14
«Одаренные». Две дебютантки из России вышли в 1/8 финала Australian Open Спорт, 00:00
Глава Wildberries впервые прокомментировала пожар на складе в Шушарах Общество, 20 янв, 23:44
В ВСУ объяснили задержки с поставками F-16 Политика, 20 янв, 23:37
В Белгороде арестовали участников группы, избивавших прохожих Общество, 20 янв, 23:29
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Ассортимент и локализация: как изменился fashion-ретейл в России РБК и Яндекс, 20 янв, 23:00
Школу в Нижнем Тагиле проверят из-за хлеба со стеклом Общество, 20 янв, 22:54
Над Орловской областью уничтожили дрон Политика, 20 янв, 22:53
NASA потеряло связь с марсианским вертолетом Ingenuity Технологии и медиа, 20 янв, 22:42
В Италии четверо полицейских пострадали в ходе пропалестинской акции Политика, 20 янв, 22:27
В селе в Курской области школа получила повреждения при обстреле ВСУ Политика, 20 янв, 22:03
Патио и видовые квартиры: что предлагают новые ЖК РБК и ПИК, 20 янв, 21:55