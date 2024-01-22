Следственный комитет возбудил дело после убийства россиянок в Турции

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после убийства двух россиянок в турецком городе Бодрум, которое произошло в ноябре 2023 года. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Тела россиянок нашли на территории города Бодрум 29 ноября 2023 года. Убитыми оказались Ирина Двизова 1981 года рождения и ее дочь Даяна 2008 года рождения.

Следственный комитет возбудил дело по статье «Убийство двух и более лиц». «По уголовному делу проводятся процессуальные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению указанного преступления», — сообщили в ведомстве.

Тела россиянок нашли завернутыми в простыню и перевязанными веревкой на крутом склоне в турецкой провинции Мугла, сообщало издание Habertürk.

Тогда МВД объявило в розыск мужа погибшей Андрея Кушлевича, подозреваемого в убийстве. По данным агентства DHA, после совершения преступления он забрал с собой «маленького мальчика и сбежал за границу».