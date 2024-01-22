Медведев назвал украинцев русскими после указа Зеленского о землях России
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя указ украинского президента об «исторически населенных украинцами» регионах России, назвал украинцев русскими, а Малороссию — частью России.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором поручил собирать факты нарушения прав украинцев на «исторически населенных ими землях в пределах Российской Федерации». Среди таких территорий он назвал Кубань, Стародубщину, районы Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.
«[Зеленский] подписал указ о территориальных претензиях к России на земли, «исторически заселенные украинцами». Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы — это русские, а Малороссия — это часть России», — написал Медведев в своем телеграм-канале.
Президент России Владимир Путин неоднократно отрицал существование Украины до образования Украинской ССР в составе Советского Союза. По его мнению, все «южнорусские земли были переданы при формировании советской Украины, в период создания СССР».
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