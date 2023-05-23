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Путин заявил, что «никакой Украины не было» до создания УССР

Владимир Путин: никакой Украины не было до создания Украинской ССР

Путин заявил, что «никакой Украины не было» до создания УССР
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До создания Украинской ССР «никакой Украины» не существовало, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. Встречу транслировал телеканал «Россия 24».

Зорькин привез на встречу с Путиным копию карты, которую, по его словам, составили французы при Людовике XIV, в середине XVII  века. Поясняя, зачем он привез ее президенту, Зорькин отметил, что «там нет Украины». «Есть в двух местах край — край Речи Посполитой, и край Казакии. И большое царство российское», — сказал предстатель Конституционного суда.

Путин в ответ заявил, что «это хорошо известно». «Эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав московского царства. <...> А уже потом, после Октябрьской революции, стали образоваться квазигосударственные образования. Советская власть создала советскую Украину. Никакой Украины до этого момента не было в истории человечества», — сказал Путин.

Материал дополняется

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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