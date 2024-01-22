Губернатор поблагодарил волонтеров за поиски кота Твикса

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Губернатор Кировской области Александр Соколов поблагодарил волонтеров, которые помогали в поисках выброшенного из поезда кота Твикса. Об этом пишет новостной портал «Свойкировский».

«Я сегодня хочу сказать спасибо десяткам кировчан-волонтеров, которые откликнулись на беду и вышли на поиски кота. Надеюсь, умение сострадать является составной частью нашего характера», — сказал губернатор в ходе еженедельной планерки правительства Кировской области.

Кот по кличке Твикс был выброшен из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург 11 января. Проводница выгнала кота из вагона, когда поезд проезжал город Киров, так как посчитала животное бездомным. Тогда хозяин Твикса, житель Ленинградской области, обратился в правоохранительные органы с просьбой найти пропавшего питомца.

20 января хозяин Твикса сообщил о его гибели. Волонтеры нашли кота мертвым недалеко от железнодорожных путей и объявили о прекращении поисков. Кировский ЛО МВД не стал возбуждать уголовное дело по статье «Самоуправство», по которой предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до пяти лет.

Федеральная пассажирская компания (ФПК), в свою очередь, провела служебное расследование и отметила, что хозяин обратился к проводнице только спустя десять часов после инцидента и не предъявил претензий к работникам поездной бригады. «Ответственность за животных несет их владелец», — подчеркнули в Федеральной пассажирской компании.

На сайте Change.org была создана петиция об увольнении сотрудницы РЖД, которую подписали более 353 тыс. человек. Компания РЖД принесла извинения владельцу кота и заявила о том, что примет меры для предотвращения повторения ситуации. «Уже сейчас вносятся изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО «ФПК». Проводникам будет запрещено высаживать животных из поезда», — заявили в компании.