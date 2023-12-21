В Москве открылся предвыборный штаб Путина

Владимир Путин во время подачи документов на выдвижение кандидата на должность Президента РФ (Фото: kremlin.ru)

В Гостином Дворе в Москве открылся предвыборный штаб действующего президента Владимира Путина, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.

Штаб будет работать круглосуточно, но посетителей смогут принимать только с 9:00 до 18:00.

Сопредседателями штаба стали художественный руководитель Театра им. Олега Табакова, актер Владимир Машков, главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко и спикер Народного совета ДНР Артем Жога. Они также прибыли в штаб и провели совещание с главой исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым.

Сбор подписей в поддержку Путина стартует 23 декабря, уточнили в штабе. Он продолжится до конца января.

18 декабря действующий президент подал документы для участия в выборах главы государства в 2024 году в качестве самовыдвиженца. По закону ему необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек.

Путин объявил о планах баллотироваться на выборы президента 8 декабря. С такой просьбой к нему обратился Жога, президент ответил согласием. Голосование на выборах президента пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.

Список доверенных лиц кандидата в этом году по сравнению с выборами 2018-го обновится примерно на 40%, говорили источники РБК. Новшеством станет появление в нем военкоров — это могут быть Александр Коц («Комсомольская правда»), Александр Сладков (ВГТРК) и Семен Пегов (основатель проекта WarGonzo).