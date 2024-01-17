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Выборы президента России ,  
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Путин посетил свой предвыборный штаб

Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостиный двор
Сюжет
Выборы президента России
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости)

Владимир Путин впервые приехал в свой предвыборный штаб в качестве кандидата в президенты России на предстоящих выборах, сообщает ТАСС.

В ходе визита он поблагодарил сотрудников штаба за работу и встретился с волонтерами. Сопредседатель штаба, художественный руководитель Театра им. Олега Табакова, актер Владимир Машков заявил, что встреча вышла «очень чувственной». По его словам, Путин «провел в своем избирательном штабе очень хорошее время».

Машков выразил надежду, что волонтерам удастся собрать порядка 3 млн подписей в поддержку Путина, на данный момент их поступило свыше 2,5 млн.

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Общаясь со вторым сопредседателем, спикером Народного совета ДНР Артемом Жогой, Путин попросил передать привет и лучшие пожелания участникам военной операции на Украине.

Путин объявил о том, что будет баллотироваться на ближайших президентских выборах, 8 декабря 2023 года. На выборы он идет как самовыдвиженец, для участия ему нужно собрать как минимум 300 тыс. подписей, причем не более 7,5 тыс. в каждом регионе.

21 декабря в Гостином дворе в Москве открылся предвыборный штаб Путина. Сопредседателем штаба стала, помимо Жоги и Машкова, главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко.

Выборы президента пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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