Пентагон: при обстреле авиабазы США в Ираке могли пострадать несколько военных

Пентагон сообщил о пострадавших военных при обстреле авиабазы в Ираке

Во время ракетной атаки на авиабазу Айн аль-Асад в Ираке пострадал минимум один иракский военный, американские военнослужащие проходят обследование. Об этом сообщает Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети Х (ранее Twitter).

«Несколько американских военнослужащих проходят обследование на наличие черепно-мозговых травм. По меньшей мере один иракский военнослужащий был ранен», — говорится в публикации.

Там уточнили, что по базе выпустили несколько баллистических ракет, большую часть перехватали системы противовоздушной обороны. Ущерб, нанесенный атакой, продолжают оценивать, добавили в Центральном командовании

Накануне, 20 января, по базе Айн аль-Асад выпустили свыше 20 ракет, сообщил источник Al-Hadath. Ответственность за атаку взяли на себя боевики шиитской группировки «Хезболла». По данным Al-Mayadeen, в сторону базы выпустили не менее десяти тяжелых ракет с нескольких направлений.

С начала войны Израиля и палестинского движения ХАМАС военные базы США стали чаще подвергаться обстрелам. По данным Пентагона, с 17 октября 2023 года по 19 января 2024 года военные объекты США подверглись ударам около 140 раз в Сирии и Ираке.