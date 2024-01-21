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Палестино-израильский конфликт ,  
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Пентагон сообщил о пострадавших военных при обстреле авиабазы в Ираке

Пентагон: при обстреле авиабазы США в Ираке могли пострадать несколько военных
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Во время ракетной атаки на авиабазу Айн аль-Асад в Ираке пострадал минимум один иракский военный, американские военнослужащие проходят обследование. Об этом сообщает Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети Х (ранее Twitter).

«Несколько американских военнослужащих проходят обследование на наличие черепно-мозговых травм. По меньшей мере один иракский военнослужащий был ранен», — говорится в публикации.

Там уточнили, что по базе выпустили несколько баллистических ракет, большую часть перехватали системы противовоздушной обороны. Ущерб, нанесенный атакой, продолжают оценивать, добавили в Центральном командовании

Авиабазу США на западе Ирака обстреляли ракетами
Политика
Фото:Derek Mustard / Zuma / Global Look Press

Накануне, 20 января, по базе Айн аль-Асад выпустили свыше 20 ракет, сообщил источник Al-Hadath. Ответственность за атаку взяли на себя боевики шиитской группировки «Хезболла». По данным Al-Mayadeen, в сторону базы выпустили не менее десяти тяжелых ракет с нескольких направлений.

С начала войны Израиля и палестинского движения ХАМАС военные базы США стали чаще подвергаться обстрелам. По данным Пентагона, с 17 октября 2023 года по 19 января 2024 года военные объекты США подверглись ударам около 140 раз в Сирии и Ираке.

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Теги
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