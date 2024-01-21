Президент Финляндии призвал не давать двойное гражданство россиянам

Финляндии стоит предоставлять двойное гражданство только обладателям паспортов тех стран, где предоставляют двойное гражданство финнам. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в эфире радио Yle.

«Мы должны перейти к взаимности. Это означает, что мы предоставляем двойное гражданство только тем, кто приехал из стран, где предоставляется двойное гражданство финнам, уехавшим туда», — cказал Ниинистё (цитата по «РИА Новости»).

В таком случае россиянам не будут предоставлять двойное гражданство в Финляндии, отмечает Yle.

Финляндия признает второй паспорт с 2003 года, в том числе и с Россией. У россиян двойное гражданство может быть только в тех странах, с которыми заключено специальное соглашение. Финляндия в список этих государств не входит. Граждан, имеющих одновременно паспорт страны, с которой российские власти не заключали соглашение, Россия рассматривает исключительно как своих. Они обязаны исполнять те же обязанности, что и другие граждане, на равных основаниях.

Ниинистё также заявил, что поддерживает и будет поддерживать решение финского правительства оставить закрытой границу с Россией. По его словам, те, кто пересекает границу с российской стороны, это «пешки России», которые «не особо нуждаются» и «знают, что действуют против интересов Финляндии».

Финляндия закрыла все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией в конце ноября. Хельсинки объяснял это тем, что Москва якобы массово направляет в страну мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, которые просят убежища. В МИД отвергали эти обвинения.

14 декабря 2023 года Финляндия открыла КПП «Ваалима» и «Ниирала» (с российской стороны — «Торфяновка» и «Брусничное» в Ленинградской области). В тот же день на границе оказались более 100 просителей убежища. После этого пункты пропуска вновь закрыли на месяц, затем правительство Финляндии продлило действие меры до 11 февраля.