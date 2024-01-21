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Политика ,  
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Президент Финляндии призвал не давать двойное гражданство россиянам

Президент Финляндии призвал не предоставлять двойное гражданство россиянам

Финляндии стоит предоставлять двойное гражданство только обладателям паспортов тех стран, где предоставляют двойное гражданство финнам. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в эфире радио Yle.

«Мы должны перейти к взаимности. Это означает, что мы предоставляем двойное гражданство только тем, кто приехал из стран, где предоставляется двойное гражданство финнам, уехавшим туда», — cказал Ниинистё (цитата по «РИА Новости»).

В таком случае россиянам не будут предоставлять двойное гражданство в Финляндии, отмечает Yle.

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Финляндия признает второй паспорт с 2003 года, в том числе и с Россией. У россиян двойное гражданство может быть только в тех странах, с которыми заключено специальное соглашение. Финляндия в список этих государств не входит.

Граждан, имеющих одновременно паспорт страны, с которой российские власти не заключали соглашение, Россия рассматривает исключительно как своих. Они обязаны исполнять те же обязанности, что и другие граждане, на равных основаниях.

Ниинистё также заявил, что поддерживает и будет поддерживать решение финского правительства оставить закрытой границу с Россией. По его словам, те, кто пересекает границу с российской стороны, это «пешки России», которые «не особо нуждаются» и «знают, что действуют против интересов Финляндии».

Финляндия закрыла все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией в конце ноября. Хельсинки объяснял это тем, что Москва якобы массово направляет в страну мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, которые просят убежища. В МИД отвергали эти обвинения.

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14 декабря 2023 года Финляндия открыла КПП «Ваалима» и «Ниирала» (с российской стороны — «Торфяновка» и «Брусничное» в Ленинградской области). В тот же день на границе оказались более 100 просителей убежища. После этого пункты пропуска вновь закрыли на месяц, затем правительство Финляндии продлило действие меры до 11 февраля.

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Теги
Финляндия Саули Ниинистё второе гражданство россияне
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