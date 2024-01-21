В Хельсинки прошла акция против закрытия границ с Россией

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Русскоязычные жители Хельсинки провели митинг против закрытия КПП на российско-финской границе, сообщает Yle.

По данным агентства, акцию провели активисты Александровского общества Aleksanterinliitto, в котором состоят русскоязычные жители Финляндии. Около 60–100 митингующих собрались в 11:00 у статуи Трех кузнецов в финской столице и оттуда проследовали до Сенатской площади.

«Мы требуем удовлетворить гуманитарные нужды жителей, которые имеют право на легальный въезд в Финляндию и выезд из нее, но не могут использовать альтернативные маршруты по весомым причинам», — пояснил Yle председатель Александровского общества Ростислав Владимирский.

Протестующие требовали от властей Финляндии «обнародовать критерии, согласно которым граница закрыта» и сообщить, при каких обстоятельствах она может быть снова открыта.

Акция против закрытия границы с Россией также прошла в финском городе Тампере, где собрались порядка 50 человек.

Все автомобильные пункты пропуска на российско-финской границе были закрыты с конца ноября. Хельсинки объяснял это тем, что Москва якобы направляет в страну мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, которые просят убежища.

14 декабря 2023 года Финляндия открыла КПП «Ваалима» и «Ниирала» (с российской стороны — «Торфяновка» и «Брусничное» в Ленинградской области). В тот же день на границе оказались более 100 просителей убежища, а пункты пропуска вновь закрыли на месяц. В январе правительство Финляндии продлило действие меры до 11 февраля.

Еще в ноябре 2023 года МИД России отверг обвинения финской стороны в намеренной отправке мигрантов к границе и назвал такие заявления «очень странными». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что финские власти решили сознательно дистанцироваться от России.