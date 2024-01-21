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Высота сугробов в Москве почти в 1,5 раза превысила норму

Синоптик Тишковец: высота сугробов в Москве превысила норму почти в 1,5 раза
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Высота сугробов в Москве достигла 46 см — это больше нормы почти в 1,5 раза, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

«На ВДНХ сейчас 41 см (вчера было 42 см, норма 29 см), на Балчуге — 40 см, МГУ — 45 см, Тушино — 46 см. Такие показатели снега в среднем почти в 1,5 раза больше положенной нормы», — написал синоптик.

По словам Тишковца, в Московской области самые высокие сугробы наблюдаются в Коломне — 48 см. Высота снежного покрова в Черустях достигла 46 см, Волоколамске и Михайловском — 42 см, Серпухове и Ново-Иерусалиме — 41 см, в Можайске — 40 см.

На следующей неделе в столице ожидаются небольшие снегопады, а также скоротечная оттепель, добавил синоптик. В связи с этим высота сугробов в Москве не изменится.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Ранее Тишковец предупреждал о сильных снегопадах вечером 18 января. Синоптик отмечал, что снег будет идти сутки, за это время выпадет четверть месячной нормы осадков.

После снегопада сугробы в Москве выросли до 48 см, а в районе Внуково высота снежного покрова достигала 50 см.

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Теги
Евгений Тишковец сугробы Москва снег синоптики
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