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Синоптики рассказали, где в Московском регионе теперь больше всего снега

Синоптик Позднякова: около Внуково после ночного снегопада самые высокие сугробы
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Максимальная высота снежного покрова в Московском регионе 19 января отмечается во Внуково, где сугробы после сильного снегопада достигли высоты в полметра. Об этом сообщила РБК главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Самый высокий снег — на территории Новой Москвы, в районе Внуково — 50 см. И высокий снег лежит в Коломне — 49 см», — сказала Позднякова.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, сугробы в Москве превышают норму в 1,5 раза.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

«На ВДНХ высота снежного покрова составляет 42 см, что в 1,5 раза больше нормы, на Балчуге — 41 см, МГУ — 43 см, в Тушино — 48 см. Норма — 28 см», — сообщил он в разговоре с РБК. Однако эти значения нельзя назвать рекордными, отмечают синоптики.

«Для Москвы это нерекордные значения для 19 января, потому что были годы, когда высота снежного покрова в этот день превышала 50 см», — подчеркнула Позднякова.

Как уточнил Тишковец, рекордная высота снежного покрова для 19 января была зафиксирована в 1956 году и составила 51 см.

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Ранее синоптики обещали рекордные снегопады в Москве на Крещение. При этом температура составит от минус 2 градусов до плюс 2 градусов.

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