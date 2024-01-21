 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В РПЦ назвали «перебором» призывы уволить проводницу из-за гибели кота

В РПЦ назвали перебором призывы уволить проводницу из-за гибели кота Твикса
Вахтанг Кипшидзе
Вахтанг Кипшидзе (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Требования уволить проводницу, выбросившую из поезда на стоянке в Кирове кота Твикса, который впоследствии умер на морозе, являются «явным перебором». Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в телеграм-канале.

«Как бы ни было жалко кота, требования чуть ли не репрессий проводницы — это явный перебор. <...> Прежде чем думать о котах, нужно думать о людях, даже тех, кто совершает неправильные поступки», — написал представитель РПЦ.

Кипшидзе добавил, что животное не может быть равно человеку, поскольку человек — это единственное живое существо, которое имеет в себе «образ и подобие Божие».

РЖД изменят правила перевозки животных после гибели кота Твикса
Общество
Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

Инцидент произошел 11 января. Кот Твикс выбрался из переноски, пока его сопровождающий спал. Обнаружившая его проводница решила, что кот забежал в вагон случайно и выкинула его на улицу во время остановки в Кирове.

В РПЦ назвали «перебором» призывы уволить проводницу из-за гибели кота
Video

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по ст. 330 УК (самоуправство). После этого на сайте Change.org была создана петиция с требованием уволить проводницу РЖД «за жестокое обращение с животным». По состоянию на 21 января ее подписали 300 224 человек.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

20 января волонтеры нашли Твикса мертвым в снегу недалеко от железной дороги, позднее хозяин кота подтвердил смерть питомца.

В РЖД после произошедшего сообщили об изменении правил перевозки домашних животных. Теперь проводникам будет запрещено высаживать животных из поезда. «В подобных ситуациях будет предусмотрена передача обнаруженного животного работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций», — уточнили в компании.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото

Microsoft обвинила российских хакеров в краже электронной почты и документов

7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности

Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика

Вставную челюсть Черчилля выставили на аукцион

Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности

На горнолыжном курорте в Подмосковье сломался подъемник. Видео

Пассажирский самолет аварийно приземлился на шоссе. Фото

«Германия – усталый человек после короткой ночи». Министр финансов – об экономике
Теги
РПЦ Вахтанг Кипшидзе РЖД Киров поезд кот
Материалы по теме
РЖД изменят правила перевозки животных после гибели кота Твикса
Общество
Хозяева выброшенного из поезда в Кирове кота подтвердили его смерть
Общество
Выброшенного из поезда в Кирове кота нашли мертвым
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 96,38 (-0,2) Инвестиции, 19 янв, 16:13 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 88,59 (-0,07) Инвестиции, 19 янв, 16:13
В авиакатастрофе в Афганистане выжили четыре человека Общество, 17:21
Высота сугробов в Москве почти в 1,5 раза превысила норму Общество, 17:11
Команда фигуриста Козловского выиграла чемпионат России по прыжкам Спорт, 17:03
В РПЦ назвали «перебором» призывы уволить проводницу из-за гибели кота Общество, 16:53
Москвичи смогут оставить пожелания о температуре в вагонах метро Общество, 16:32
Полянский допустил, что обстрел Донецка обсудят на заседании Совбеза ООН Политика, 16:18
Израиль передаст в Норвегию замороженные средства Палестины Политика, 16:06
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Рэпер Дрейк потерял $700 тыс. на чемпионском бое UFC Спорт, 16:04
Полиция заинтересовалась видео с катавшим людей на ватрушках водителем Общество, 15:54
МИД назвал обстрел Донецка «варварским террористическим актом» Политика, 15:49
Гладков сообщил об ударах дронов-камикадзе по двум хуторам Политика, 15:40
Президент Абхазии поручил разобраться в причинах пожара в галерее Общество, 15:30
Рублев в третий раз в карьере вышел в четвертьфинал Australian Open Спорт, 15:30
В ВСУ подтвердили потерю контроля над Крахмальным Политика, 15:26