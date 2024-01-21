В РПЦ назвали «перебором» призывы уволить проводницу из-за гибели кота

Вахтанг Кипшидзе (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Требования уволить проводницу, выбросившую из поезда на стоянке в Кирове кота Твикса, который впоследствии умер на морозе, являются «явным перебором». Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в телеграм-канале.

«Как бы ни было жалко кота, требования чуть ли не репрессий проводницы — это явный перебор. <...> Прежде чем думать о котах, нужно думать о людях, даже тех, кто совершает неправильные поступки», — написал представитель РПЦ.

Кипшидзе добавил, что животное не может быть равно человеку, поскольку человек — это единственное живое существо, которое имеет в себе «образ и подобие Божие».

Инцидент произошел 11 января. Кот Твикс выбрался из переноски, пока его сопровождающий спал. Обнаружившая его проводница решила, что кот забежал в вагон случайно и выкинула его на улицу во время остановки в Кирове.

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Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по ст. 330 УК (самоуправство). После этого на сайте Change.org была создана петиция с требованием уволить проводницу РЖД «за жестокое обращение с животным». По состоянию на 21 января ее подписали 300 224 человек.

20 января волонтеры нашли Твикса мертвым в снегу недалеко от железной дороги, позднее хозяин кота подтвердил смерть питомца.

В РЖД после произошедшего сообщили об изменении правил перевозки домашних животных. Теперь проводникам будет запрещено высаживать животных из поезда. «В подобных ситуациях будет предусмотрена передача обнаруженного животного работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций», — уточнили в компании.