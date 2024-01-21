Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Смоленской областью

Средства ПВО около 23:50 мск уничтожили беспилотник самолетного типа над Смоленской областью, сообщило российское Минобороны. О разрушениях и пострадавших ведомство не сообщило.

Позднее глава региона Василий Анохин сообщил, что в результате никто не пострадал. «На месте падения работают оперативные службы», — написал он в телеграм-канале.

Это вторая атака на российские регионы за вечер. Ранее ведомство отчиталось об уничтожении беспилотника над Орловской областью.

В последний раз об атаках беспилотников на Смоленскую область сообщали 26 ноября 2023 года. Утром силы РЭБ подавили атаку дронов в Смоленском районе, а вечером над городом уничтожили беспилотник. Тогда телеграм-канал Mash сообщил, что в Смоленске был слышен взрыв. В результате атаки никто не пострадал, разрушений также не было.