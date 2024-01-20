Над Орловской областью уничтожили дрон

Средства ПВО уничтожили дрон над территорией Орловской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале. Атаку отразили около 22:30 мск.

Последняя атака на регион произошла 9 января 2024 года. Тогда два беспилотника упали на объекты топливной энергетики в Орле, вспыхнул пожар, который «оперативно локализовали».

В результате атаки пострадали три человека — они получили ранения средней степени тяжести, двое от госпитализации отказались.