Над Орловской областью уничтожили дрон
Средства ПВО уничтожили дрон над территорией Орловской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале. Атаку отразили около 22:30 мск.
Последняя атака на регион произошла 9 января 2024 года. Тогда два беспилотника упали на объекты топливной энергетики в Орле, вспыхнул пожар, который «оперативно локализовали».
В результате атаки пострадали три человека — они получили ранения средней степени тяжести, двое от госпитализации отказались.
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