Пятый российский регион сообщил об атаке беспилотников

Военные подавили атаку дронов в Смоленском районе, никто не пострадал. Ранее утром аппараты сбили в Московской, Калужской, Брянской и Тульской областях. В Туле сбитый беспилотник попал в жилой дом

Фото: Google Maps

Утром в районе Смоленска средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы пресекли атаку беспилотников самолетного типа, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин.

«По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Прошу воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в соцсетях», — написал глава региона.

Этим же утром дроны сбили в четырех других областях — Брянской, Тульской, Калужской и Московской. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что сбитый под Подольском беспилотник «пытался осуществить атаку» на столицу. Общее количество пораженных устройств достигло 20.

В Туле дрон врезался в жилой многоэтажный дом, обошлось без серьезных повреждений, но в трех квартирах выбиты стекла, один человек получил легкие резаные ранения. Как пишет Shot, 60 жителей подъезда, где находится пострадавшая квартира, эвакуировали и разместили в гостинице и детском саду.

Власти регионов стали регулярно сообщать об атаках беспилотников после начала Россией военной операции на Украине. Запрет на полеты аппаратов введен в 67 из 89 регионов страны.