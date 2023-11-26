Пятый российский регион сообщил об атаке беспилотников
Утром в районе Смоленска средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы пресекли атаку беспилотников самолетного типа, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин.
«По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Прошу воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в соцсетях», — написал глава региона.
Этим же утром дроны сбили в четырех других областях — Брянской, Тульской, Калужской и Московской. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что сбитый под Подольском беспилотник «пытался осуществить атаку» на столицу. Общее количество пораженных устройств достигло 20.
В Туле дрон врезался в жилой многоэтажный дом, обошлось без серьезных повреждений, но в трех квартирах выбиты стекла, один человек получил легкие резаные ранения. Как пишет Shot, 60 жителей подъезда, где находится пострадавшая квартира, эвакуировали и разместили в гостинице и детском саду.
Власти регионов стали регулярно сообщать об атаках беспилотников после начала Россией военной операции на Украине. Запрет на полеты аппаратов введен в 67 из 89 регионов страны.
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