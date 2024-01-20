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Палестино-израильский конфликт ,  
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Авиабазу США на западе Ирака обстреляли ракетами

Американская авиабаза на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Derek Mustard / Zuma / Global Look Press
Фото: Derek Mustard / Zuma / Global Look Press

Американская авиабаза Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой размещены военные США и других западных стран, подверглась ракетной атаке, сообщает Al-Hadath и Al-Mayadeen со ссылкой на свои источники.

Как рассказал Al-Hadath собеседник в службах безопасности, по базе Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар выпустили более 20 ракет. Ответственность за атаку взяли на себя боевики шиитской группировки «Хезболла».

По данным Al-Mayadeen, в сторону базы выпустили не менее десяти тяжелых ракет с нескольких направлений.

Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщил, что несколько американских военных получили легкие ранения.

Пентагон сообщил о 140 ударах по базам США в Сирии и Ираке
Политика
Фото:Spencer Platt / Getty Images

С начала войны Израиля и палестинского движения ХАМАС нападения на военные базы США и силы коалиции в Ираке и Сирии участились.

В октябре 2023 года американская база Айн аль-Асад на западе Ирака несколько дней подряд подвергалась обстрелам. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер назвал атаки на военные базы «небольшими по масштабу», но «тревожными и опасными».

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12 января йеменские хуситы пригрозили ударами по военным базам США и Великобритании на Ближнем Востоке, если эти государства продолжат обстреливать Йемен. До этого Вашингтон и Лондон несколько раз обстреляли Йемен, называя свои действия ответом на атаки кораблей в Красном море.

По данным Пентагона, с 17 октября 2023 года по 19 января 2024 года военные объекты США подверглись ударам около 140 раз в Сирии и Ираке.

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Теги
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