 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Белгородское приграничное село подверглось атаке дрона-камикадзе

Гладков: окраина села Новостроевка-Вторая подверглась атаке дрона-камикадзе ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Окраина села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа Белгородской области подверглась атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Село находится у границы с Украиной.

«После его падения с последующей детонацией повреждена линия газоснабжения. Пострадавших нет», — уточнил глава региона.

«Сейчас уже все прячутся»: репортаж РБК с улиц и из подвалов Белгорода
Общество
Фото:Мария Лисицына / РБК

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, подвергается обстрелам с начала военной операции.

23 декабря 2023 года в Белгородской области три человека пострадали при ударе дронов-камикадзе ВСУ. Они атаковали мост в Грайворонском округе между поселками Совхозный и Горьковский. В момент атаки специалисты ремонтировали мост, взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трех дорожников.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото

Microsoft обвинила российских хакеров в краже электронной почты и документов

7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности

Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика

Вставную челюсть Черчилля выставили на аукцион

Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности

На горнолыжном курорте в Подмосковье сломался подъемник. Видео

Пассажирский самолет аварийно приземлился на шоссе. Фото

«Германия – усталый человек после короткой ночи». Министр финансов – об экономике
Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область Украина ВСУ беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Жителям Белгорода разрешили опаздывать на работу при ракетной тревоге
Политика
Часть школ Белгородской области переведут на дистант из-за обстрелов
Политика
В Белгороде и Валуйках объявили ракетную опасность
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 96,38 (-0,2) Инвестиции, 19 янв, 16:13 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 88,59 (-0,07) Инвестиции, 19 янв, 16:13
На Камчатке осудили 10 военных за отказ ехать на Украину и самоволку Политика, 18:18
Меньше ₽5 млн: квартиры с собственным архитектурным характером РБК и ПИК, 18:14
ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области Политика, 18:04
Песков не стал называть дату визита Путина в Турцию Политика, 18:00
«Арсенал» разгромил соперника со счетом 5:0 и прервал серию поражений Спорт, 17:50
В Новосибирске отменили второй юбилейный концерт Лолиты Общество, 17:28
Белгородское приграничное село подверглось атаке дрона-камикадзе Политика, 17:20
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Около 40 тыс. жителей Читы и Кокуя остались без газа из-за морозов Общество, 17:17
Одноклубник Роналду рассказал о недовольных Саудовской Аравией игроках Спорт, 17:07
Экспорт китайских авто в Россию вырос более чем в семь раз Экономика, 17:06
Владельцы танкеров начали подготовку к затяжному кризису в Красном море Бизнес, 16:50
Испанский клуб уволил тренера после сообщений об интересе к Абаскалю Спорт, 16:36
Иран вывел спутник «Сорайя» на околоземную орбиту Технологии и медиа, 16:28
Четыре военных советника погибли после израильского удара по Сирии Политика, 16:19