Белгородское приграничное село подверглось атаке дрона-камикадзе

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Окраина села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа Белгородской области подверглась атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Село находится у границы с Украиной.

«После его падения с последующей детонацией повреждена линия газоснабжения. Пострадавших нет», — уточнил глава региона.

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, подвергается обстрелам с начала военной операции.

23 декабря 2023 года в Белгородской области три человека пострадали при ударе дронов-камикадзе ВСУ. Они атаковали мост в Грайворонском округе между поселками Совхозный и Горьковский. В момент атаки специалисты ремонтировали мост, взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трех дорожников.