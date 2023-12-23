В Белгородской области три человека пострадали при ударе дрона-камикадзе
Гладков: ВСУ атаковали дронами-камикадзе мост в Белгородской области
Украинские дроны-камикадзе атаковали мост в Грайворонском городском округе Белгородской области, три человека пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Инцидент произошел между поселками Совхозный и Горьковский», — написал он. По словам Гладкова, в момент атаки на мосту проводились ремонтные работы, и взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трех дорожников.
Ранее Гладков сообщал об украинском обстреле села Теребрено, в результате которого была повреждена линия электропередачи. По словам губернатора, по предварительным данным, пострадавших нет.