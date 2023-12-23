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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области три человека пострадали при ударе дрона-камикадзе

Гладков: ВСУ атаковали дронами-камикадзе мост в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Украинские дроны-камикадзе атаковали мост в Грайворонском городском округе Белгородской области, три человека пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Инцидент произошел между поселками Совхозный и Горьковский», — написал он. По словам Гладкова, в момент атаки на мосту проводились ремонтные работы, и взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трех дорожников.

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Губернатор отметил, что пострадавших доставили в городскую больницу № 2 в Белгороде. Один из них находится в тяжелом состоянии, два других — в среднем.

Ранее Гладков сообщал об украинском обстреле села Теребрено, в результате которого была повреждена линия электропередачи. По словам губернатора, по предварительным данным, пострадавших нет.

Теги
Россия Украина Белгородская область Вячеслав Гладков
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