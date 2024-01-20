 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области

Гладков: под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка, пострадавших нет
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области попало под обстрел с украинской стороны, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. В одном частном жилом доме выбиты окна и посечен фасад», — уточнил глава региона. Сотрудники оперативных служб работают на месте обстрела.

За 20 минут до сообщения об обстреле Гладков рассказал, что окраина села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа Белгородской области подверглась атаке украинского дрона-камикадзе. После его падения и взрыва линия газоснабжения получила повреждения. Пострадавших не было.

Гладков сообщил о 38 атаковавших Белгородскую область снарядах и ракетах
Политика
Фото:Евгений Силантьев / ТАСС

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, подвергается обстрелам с начала военной операции.

18 января Гладков сообщил, что в результате обстрела Белгорода со стороны Украины пострадала женщина. У нее осколочное ранение правого коленного сустава, ее госпитализировали. Он добавил, что при атаке были повреждены два частных дома в селе Мясоедово Белгородского района. В одном из них выбило окна, в другом оказался разрушен гараж.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото

Microsoft обвинила российских хакеров в краже электронной почты и документов

7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности

Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика

Вставную челюсть Черчилля выставили на аукцион

Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности

На горнолыжном курорте в Подмосковье сломался подъемник. Видео

Пассажирский самолет аварийно приземлился на шоссе. Фото

«Германия – усталый человек после короткой ночи». Министр финансов – об экономике
Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел Украина
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Часть школ Белгородской области переведут на дистант из-за обстрелов
Политика
Жителям Белгорода разрешили опаздывать на работу при ракетной тревоге
Политика
«Сейчас уже все прячутся»: репортаж РБК с улиц и из подвалов Белгорода
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 96,38 (-0,2) Инвестиции, 19 янв, 16:13 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 88,59 (-0,07) Инвестиции, 19 янв, 16:13
На Камчатке осудили 10 военных за отказ ехать на Украину и самоволку Политика, 18:18
Меньше ₽5 млн: квартиры с собственным архитектурным характером РБК и ПИК, 18:14
ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области Политика, 18:04
Песков не стал называть дату визита Путина в Турцию Политика, 18:00
«Арсенал» разгромил соперника со счетом 5:0 и прервал серию поражений Спорт, 17:50
В Новосибирске отменили второй юбилейный концерт Лолиты Общество, 17:28
Белгородское приграничное село подверглось атаке дрона-камикадзе Политика, 17:20
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Около 40 тыс. жителей Читы и Кокуя остались без газа из-за морозов Общество, 17:17
Одноклубник Роналду рассказал о недовольных Саудовской Аравией игроках Спорт, 17:07
Экспорт китайских авто в Россию вырос более чем в семь раз Экономика, 17:06
Владельцы танкеров начали подготовку к затяжному кризису в Красном море Бизнес, 16:50
Испанский клуб уволил тренера после сообщений об интересе к Абаскалю Спорт, 16:36
Иран вывел спутник «Сорайя» на околоземную орбиту Технологии и медиа, 16:28
Четыре военных советника погибли после израильского удара по Сирии Политика, 16:19