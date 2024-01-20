ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области

Фото: Google Maps

Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области попало под обстрел с украинской стороны, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. В одном частном жилом доме выбиты окна и посечен фасад», — уточнил глава региона. Сотрудники оперативных служб работают на месте обстрела.

За 20 минут до сообщения об обстреле Гладков рассказал, что окраина села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа Белгородской области подверглась атаке украинского дрона-камикадзе. После его падения и взрыва линия газоснабжения получила повреждения. Пострадавших не было.

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, подвергается обстрелам с начала военной операции.

18 января Гладков сообщил, что в результате обстрела Белгорода со стороны Украины пострадала женщина. У нее осколочное ранение правого коленного сустава, ее госпитализировали. Он добавил, что при атаке были повреждены два частных дома в селе Мясоедово Белгородского района. В одном из них выбило окна, в другом оказался разрушен гараж.