ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области
Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области попало под обстрел с украинской стороны, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Пострадавших нет. В одном частном жилом доме выбиты окна и посечен фасад», — уточнил глава региона. Сотрудники оперативных служб работают на месте обстрела.
За 20 минут до сообщения об обстреле Гладков рассказал, что окраина села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа Белгородской области подверглась атаке украинского дрона-камикадзе. После его падения и взрыва линия газоснабжения получила повреждения. Пострадавших не было.
Белгородская область, как и другие приграничные регионы, подвергается обстрелам с начала военной операции.
18 января Гладков сообщил, что в результате обстрела Белгорода со стороны Украины пострадала женщина. У нее осколочное ранение правого коленного сустава, ее госпитализировали. Он добавил, что при атаке были повреждены два частных дома в селе Мясоедово Белгородского района. В одном из них выбило окна, в другом оказался разрушен гараж.
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