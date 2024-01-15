Эрдоган бойкотировал форум в Давосе

Президент Турции не пустил делегацию страны на Всемирный экономический форум из-за позиции организаторов по палестинско-израильскому конфликту. Председатель ВЭФ осуждал атаки ХАМАС и призывал защитить население сектора Газа

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил турецкую делегацию пропустить Всемирный экономический форум (ВЭФ), который пройдет с 15 по 19 января в швейцарском Давосе, из-за позиции организаторов ВЭФ по конфликту на Ближнем Востоке. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, форум планировал посетить министр финансов Турции Мехмет Шимшек, однако Эрдоган его отговорил. Решение Анкары отозвать своих высокопоставленных чиновников с саммита усложнит ее усилия по восстановлению связей с мировыми инвесторами, которых оттолкнула «нетрадиционная политика» Турции в последние годы, отмечает Bloomberg.

Неявка в Давос Шимшека, пишет агентство, последовала за изменением планов министра по поводу встречи с инвесторами в Нью-Йорке на прошлой неделе: вместо личного присутствия он участвовал дистанционно. В пресс-службах президента и министра финансов Турции отказались комментировать этот вопрос Bloomberg.

Основатель и председатель ВЭФ Клаус Шваб осудил «террористические атаки ХАМАС против Израиля», после того как боевики палестинского движения убили около 1,2 тыс. человек во время нападения на еврейское государство в октябре 2023 года. Он также призвал защитить гражданское население сектора Газы. Агентство подчеркивает, что заявления Клауса вызвало возмущение турецких политиков, так как Анкара не считает ХАМАС террористической организацией в отличие от США и ЕС.

Bloomberg напоминает, что Эрдоган не в первый раз использует ВЭФ для выражения политической позиции по палестинско-израильскому конфликту. Так, в 2009 году он отказался от встречи с действующим на тот момент президентом Израиля Шимоном Пересом из-за военной операции в Газе годом ранее и пообещал больше не возвращаться в Давос. С тех пор президент Турции не участвовал в форуме, хотя официальные лица страны начали его посещать спустя несколько лет, отмечает агентство.

Эрдоган неоднократно критиковал Израиль из-за операции в секторе Газа, которая стала ответной реакцией на нападение ХАМАС. Президент Турции в том числе называл израильского премьера Биньямина Нетаньяху «мясником» палестинского анклава. По его словам, израильские военные «совершили геноцид, сжигали и уничтожали людей на глазах всего человечества». Турецкий лидер также пообещал привлечь к ответственности перед законом руководство еврейского государства.

Власти Израиля, в свою очередь, отвергают обвинения в нарушении правил ведения войны. По мнению Нетаньяху, еврейское государство должно одержать победу над группировкой ХАМАС «ради себя и ради всего мира».