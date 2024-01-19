Bloomberg назвал кандидата в генсеки НАТО, способного управлять Трампом

Многие страны-члены НАТО поддерживают кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост главы альянса, так как считают, что он смог бы управлять Дональдом Трампом, если того изберут президентом США, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников агентства, голландский лидер является «явным фаворитом» на смену нынешнему генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Например, США дважды предлагали ему эту должность, отметил источник. Страны, поддерживающие кандидатуру Рютте, работают над тем, чтобы решение о его назначении было принято к лету текущего года, отмечают собеседники Bloomberg.

«56-летний Рютте пользуется поддержкой многих членов НАТО, чтобы возглавить альянс, отчасти потому, что его рассматривают как кандидата, который смог бы управлять Трампом», — говорится в публикации.

Кроме того, по оценкам Bloomberg, у Рютте и Трампа есть схожие позиции. Так, на Всемирном экономическом форуме в Давосе (проходит с 15 по 19 января в Давосе) премьер Нидерландов призвал европейские страны больше тратить на оборону, о чем часто говорит Трамп. «Главная мысль Трампа заключалась в том, что мы тратили недостаточно. Он был прав», — сказал Рютте 17 января в интервью агентству.

Сам Рютте в октябре 2023 года говорил, что готов занять пост генсека НАТО, но в Давосе отказался комментировать эту тему.

Также несмотря на широкую поддержку со стороны крупных стран НАТО, включая Францию и Германию, не все представители альянса поддерживают кандидатуру премьера Нидерландов. Некоторые страны-члены блока с восточного фланга медлят с принятием решения, так как хотят видеть на руководящих должностях НАТО представителей своего региона, подчеркивает Bloomberg. Например, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш оба выразили заинтересованность в этой должности, их страны официально не выдвигали их на эту должность.

О том, что Рютте является самым популярным кандидатом на пост главы НАТО, Bloomberg писал в ноябре 2023 года. Также на эту должность рассматривали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, экс-премьера Великобритании Терезу Мэй, бывшего главу дипломатии ЕС Федерику Могерини. О своих амбициях на пост генсека альянса также заявлял бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Срок полномочий нынешнего главы НАТО Йенса Столтенберга истечет в октябре 2024 года, свой пост он занимает с 2014 года.