Мосгорсуд посчитал неправильным отказ арестовать блогера Джумабоя
Московский городской суд отменил постановление Симоновского районного суда об освобождении из-под стражи блогера из Таджикистана Раджабзоды Салмона Джумабоя после его слов о русских девушках, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.
Апелляцию на решение Симоновского суда, который 9 января освободил Раджабзода из-под стражи, подавала прокуратура.
«Материал направлен в Симоновский районный суд города Москвы на новое рассмотрение», — говорится в сообщении.
Блогера задержали 7 января. По данным следователей, Джумабой публиковал в интернете постановочные видео, где высмеивал девушек со славянской внешностью. SHOT писал, что в одном из его роликов звучали такие фразы, как «скоро все русские девушки будут наши» и «с Наташкой кайфовал». Запись попала в интернет 9 декабря 2023 года. Блогер утверждает, что на видео не его голос.
В итоге против Джумабоя завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), максимальное наказание по которой — до шести лет лишения свободы.
Статья, по которой возбуждено дело в отношении Джумабоя, предусматривает наказание за совершение преступления в составе организованной группы. Следственный комитет обещал оценить действия и других лиц, которые принимали участие в съемках видеороликов.
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