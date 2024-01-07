В Москве за слова о русских девушках задержали блогера Салмона Джумабоя

В Москве задержали блогера Джумабоя за слова о русских девушках

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В Москве задержали уроженца Таджикистана за публикацию в интернете видеоролика «оскорбительного характера», касающегося девушек славянской внешности, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

По данным телеграм-канала SHOT, речь идет о блогере Салмоне Джумабое. В одном из его роликов прозвучали такие фразы, как «скоро все русские девушки будут наши» и с «Наташкой кайфовал». Это видео попало в интернет 9 декабря 2023 года. Сам блогер утверждает, что на видео не его голос.

«Столичным СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 282 УК России (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, подозреваемый «на фоне неприязненных отношений к группе лиц русской национальности» снял и разместил в интернете видеоролик с признаками «унижения человеческого достоинства девушек славянской наружности».

Блогера задержали, в настоящее время с ним проводят следственные действия. В СК добавили, что также проверяют другие опубликованные им видеоролики. Следователи также пообещали дать правовую оценку всем участникам съемки.

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