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Суд отказался арестовать блогера Джумабоя за слова о русских девушках

Суд не стал арестовывать блогера Джумабоя за слова о русских девушках
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Раджабзода Салмон Джумабой (Фото: из личного архива)

Симоновский суд Москвы отклонил просьбу следствия об аресте блогера из Таджикистана Раджабзоды Салмона Джумабоя, который проходит по делу об экстремизме из-за публикаций в интернете с уничижительными высказываниями о русских девушках. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Блогера задержали 7 января. Дело против него завели по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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Суд освободил обвиняемого из-под стражи в зале заседания, отклонив ходатайство следствия. В СК настаивают, что Джумабой публиковал постановочные видео, где высмеивал девушек со славянской внешностью. SHOT писал, что в одном из его роликов звучали такие фразы, как «скоро все русские девушки будут наши» и «с Наташкой кайфовал». Запись попала в интернет 9 декабря 2023 года. Блогер утверждает, что на видео не его голос.

Пункт «в» ч. 2 ст. 282, по которому возбуждено дело в отношении Джумабоя, предусматривает наказание за совершение преступления в составе организованной группы. Следственный комитет обещал оценить действия и других лиц, которые принимали участие в съемках видеороликов, сейчас ведомство проверяет записи.

Теги
арест блогеры Русские разжигание розни
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