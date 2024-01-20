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Военная операция на Украине ,  
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Кулеба назвал выгоду для США от поддержки Украины

Кулеба: Украина предлагает США лучшую сделку в сфере мировой безопасности
Сюжет
Военная операция на Украине

Украина предлагает США лучшую сделку в сфере мировой безопасности, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Украина, вероятно, первая страна в мире, которая ведет войну против другой страны, имея Соединенные Штаты в качестве союзника, и при этом не требует присутствия американских войск на местах. Так что вы спасаете самое важное, вы спасаете жизни своих солдат», — сказал министр.

По словам Кулебы, если Россия выиграет в конфликте на Украине, цена за «исправления бардака в мире» будет гораздо выше. «Мы вроде как предлагаем лучшее предложение на мировом рынке безопасности. Дайте нам оружие, дайте нам деньги, и мы закончим работу», — добавил он.

Кулеба пообещал сражаться лопатами после исчерпания западного оружия
Политика
Фото:Van Den / Shutterstock

11 января координатор Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби сообщил, что США прекратили поставку оружия и военной техники Украине в связи с исчерпанием средств от конгресса на эти цели. В конце декабря 2023 года Вашингтон выделили Украине последний пакет помощи на $250 млн. Президент США Джо Байден просил выделить новое финансирование, но пока это не согласовал конгресс.

Кулеба говорил, что украинские военные будут «сражаться лопатами», если у них закончится оружие западного производства, потому что «на карту поставлено существование нации».

Москва осуждает военную помощь Киеву. В Кремле говорили, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.

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Теги
Дмитрий Кулеба Украина США Военная операция на Украине
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