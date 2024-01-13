NASA представила «бесшумный» сверхзвуковой гражданский самолет X-59

Новый сверхзвуковой самолет X-59 разработан NASA и Lockheed Martin таким образом, чтобы снизить звуковой удар и позволить сверхзвуковым судам совершать коммерческие перевозки. Первый полет назначен на конец весны - начало лета

Фото: Lockheed Martin / X

NASA и компания Lockheed Martin представили новый «бесшумный» сверхзвуковой самолет X-59, который, как считают в агентстве, поможет «революционизировать авиаперевозки, проложив путь к новому поколению коммерческих самолетов». Об этом говорится в сообщении NASA. Отмечается, что это не прототип, а экспериментальный аппарат.

X-59 находится в центре миссии NASA Quesst, которая фокусируется на предоставлении данных, помогающих регулирующим органам пересмотреть запрет на коммерческие сверхзвуковые полеты над сушей. Ожидается, что самолет будет летать со скоростью, в 1,4 раза превышающей скорость звука, а его конструкция, форма и технологии позволят X-59 достигать таких скоростей, создавая при этом более тихий звуковой удар.

После завершения развертывания команда Quesst перейдет к следующим этапам подготовки к первому полету: тестированию интегрированных систем, запуску двигателя и тестированию руления X-59. Первый полет запланирован на конец весны — начало лета этого года, сообщил представитель Lockheed Martin Дэвид Ричардсон.

После завершения летных испытаний, NASA проведет полеты X-59 над несколькими выбранными городами по всей территории США, собирая информацию о звуке, который издает самолет, и о том, как люди его воспринимают. Эти данные предоставят Федеральному управлению гражданской авиации и международным регулирующим органам.

X-59 имеет длину 99,7 футов (примерно 30,4 м) и ширину 29,5 футов (около 9 м), почти треть его длины составляет тонкий, заостренный нос, рассеивающий ударные волны, которые приводят к тому, что сверхзвуковой самолет вызывает звуковой удар. Двигатель X-59 установлен сверху, а нижнюю часть сделали гладкой, чтобы ударные волны не сливались позади самолета и не вызывали звуковой удар.

Кабина пилота, как отмечается в сообщении, расположена почти на полпути по длине самолета и не имеет окна, выходящего вперед. Вместо этого команда Quesst разработала систему внешнего обзора — серию камер высокого разрешения, подключаемых к монитору 4K в кабине пилота.