Погранслужба Украины отказала в выезде 50 тыс. граждан в 2023 году

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В выезде с Украины в 2023 году отказали 50 тыс. граждан, сообщил агентству «Укринформ» представитель Госпогранслужбы страны Андрей Демченко.

«В общей сложности в 2023 году было отказано в пересечении границы на выезд 50 тыс. лиц, которые не отвечали условиям пересечения. Большинство отказов [пришли] тем, кто следовал по системе «Путь», — сказал Демченко.

30 декабря 2023 года издание «Страна» сообщило, что на Украине усложнили выезд за границу для мужчин, имеющих на это право. В частности, был усилен контроль за пропуском военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет: на границе усилили проверку инвалидов, особенно недавно получивших документы, а также их сопровождающих. Больше внимания уделяют и водителям, проезжающим по системе «Путь», созданной для пропуска волонтеров.

Выезд мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет на Украине запрещен с 24 февраля 2022 года на период действия в стране военного положения.

5 декабря 2023 года Демченко сказал, что украинские пограничники ежедневно задерживают по 20–25 граждан, уклоняющихся от военной службы. Одни украинцы пытаются выехать из страны незаконно, используя поддельные документы или предлагая взятки пограничникам, другие бегут через границу, уточнил он.

Тогда Демченко заявил, что изменений в правилах пересечения границы не появилось, но пограничники будут вести «тщательную проверку условий выезда».