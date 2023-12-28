Украинские пограничники назвали число попыток сбежать из страны

На Украине за год задержали 11 тыс. мужчин, пытавшихся сбежать из страны

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В 2023 году пограничники Украины задержали около 11 тыс. мужчин, предпринявших попытку незаконно покинуть государство, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.

По его словам, из них 8 тыс. попытались перейти границу через лес, а 3 тыс. — по поддельным документам. Демченко уточнил, что в 2023 году попыток незаконно пересечь границу было меньше, чем в 2022-м.

5 декабря Демченко отметил, что украинские пограничники каждый день задерживают по 20–25 граждан, уклоняющихся от военной службы. Одни украинцы пытаются выехать из страны незаконно, используя поддельные документы или предлагая взятки пограничникам, другие бегут через границы.

21 декабря спикер сказал, что в среднем за месяц на Украине задерживают около сотни человек, пытающихся покинуть страну, но не имеющих на это права.

После начала военной операции украинские власти ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. Затем военное положение и всеобщую мобилизацию неоднократно продлевали, в последний раз — до 14 февраля 2024 года.