«Страна» узнала об ужесточении правил выезда с Украины

С вечера 29 декабря на границе от мужчин, которым разрешен выезд с Украины, требуют справки от военкоматов. В погранслужбе опровергли изменение правил выезда, но подтвердили более тщательные проверки выезжающих

Временно перекрытое движения польско-украинском КПП Шегини-Медика (Фото: lvivpatrolpolice / Telegram)

На Украине усложнили выезд за границу для мужчин, которые имеют такое право, сообщает издание «Страна» со ссылкой на скриншоты сообщений из профильных групп в соцсетях и видеозаписи, сделанные на границе.

По данным издания, был усилен контроль за пропуском военнообязанных в возрасте 18–60 лет: проверяют инвалидов, особенно недавно получивших документы, их сопровождающих, а также водителей, проезжающих по системе «Шлях» (создана для пропуска волонтеров); у мужчин, которые сняты с учета, временно непригодны к службе или являются многодетными отцами, требуют разрешения на выезд из военкомата (на Украине это ТЦК — территориальный центр комплектования).

На одном из видео, которое опубликовало издание, границу пытается пересечь многодетный отец. Женщина в военной форме (вероятно, это пограничник, указывает «Страна») объясняет, что с 20:00 29 декабря (21:00 мск) правила пересечения границы изменились и теперь выехать из страны нельзя без справки из ТЦК. Мужчину за границу не выпустили.

Как отмечает «Страна», раньше для выезда таким мужчинам были нужны только обычные подтверждающие их категорию документы, без справок из ТЦК. Их представители появились на границе, сообщали очевидцы. Из-за этой ситуации на погранпунктах на выезде в Польшу образовались очереди. Некоторые, однако, писали, что смогли пересечь границу без справок из ТЦК.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что изменений в правилах пересечения границы не появилось, но пограничники будут вести «тщательную проверку условий выезда».

«С начала года на границе было отказано в выезде почти 50 тыс. граждан Украины, которые не подпадали под условия пропуска, а также разоблачены 3 тыс. поддельных документов», — уточнил Демченко.

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Выезд мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет на Украине запрещен с 25 февраля 2022 года на период действия в стране военного положения. В числе тех, кому выезд разрешен, оказались отцы трех и более несовершеннолетних детей; отцы детей с инвалидностью; отцы-одиночки; мужчины с инвалидностью I–III групп; лица, получившие отсрочку или снятые с воинского учета по состоянию здоровья; водители-волонтеры, перевозящие гуманитарную помощь или грузы для ВСУ; спортсмены; некоторые госслужащие и т.д., уточняет «РБК Украина».

Ранее «Страна» писала, что эти исключения стараются использовать те украинцы, которым выезд запрещен. Например, для получения права покинуть страну они заключают фиктивные браки с одинокими многодетными матерями или женщинами с инвалидностью.

19 декабря президент страны Владимир Зеленский сообщил, что генштаб страны и главнокомандующий Валерий Залужный попросили о мобилизации 500 тыс. человек. Главком спустя неделю сказал, что «военное командование никакого запроса не делало на какие-то там цифры и тому подобное».