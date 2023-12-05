В погранслужбе Украины назвали среднее число уклонистов на границе

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Украинские пограничники ежедневно задерживают по 20–25 граждан, уклоняющихся от военной службы. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Одни украинцы пытаются выехать из страны незаконно, используя поддельные документы или предлагая взятки пограничникам, другие бегут через границы, рассказал Демченко. Он отметил, что по сравнению с 2022 годом таких уклонистов стало меньше.

«Этот год показывает тенденцию к уменьшению, потому что в 2022 году таких случаев было больше, особенно первые месяцы, когда было введено военное положение. Тогда за сутки могли задерживать по несколько групп, 80–90 нарушителей», — сказал Демченко.

В начале сентября спикер погранслужбы рассказал, что всего с 24 февраля 2022 года пограничные наряды задержали около 14,6 тыс. человек, которые пытались незаконно пересечь границу в «зеленой» зоне — за пределами пунктов пропуска. С поддельными документами на КПП задержали в общей сложности примерно 6,2 тыс. человек.

После начала военной операции украинские власти ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. Затем военное положение и всеобщую мобилизацию неоднократно продлевали, в последний раз — до 14 февраля 2024 года.