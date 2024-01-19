Кадры пожара на рынке в Челябинске
В Челябинске загорелся рынок — горят торговые павильоны в комплексе «Европа-Азия». Сначала огонь охватил площадь в 200 кв. м, потом разросся до 1 тыс. кв. м.
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