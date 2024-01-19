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В центре Челябинска загорелся рынок

МЧС: в центре Челябинска загорелся рынок на площади 1 тыс. кв. м
Пожар возник на строительном рынке «Восточный город». Очевидцы сообщили, что со стороны рынка раздаются звуки, похожие на взрывы

В центре Челябинска загорелся рынок
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В центре Челябинска загорелся рынок, площадь пожара составила 1 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба МЧС.

Пожар возник на строительном рынке «Восточный город» на пересечении улиц Кирова и братьев Кашириных. На месте работают 36 специалистов и семь единиц техники, информации о пострадавших нет.

Портал 74.ru со ссылкой на очевидцев сообщает, что со стороны рынка раздаются звуки, похожие на взрывы. Дорогу на Кашириных перекрыли, пожарные выбрасывают вещи из горящего павильона, чтобы не позволить пламени распространиться. Рядом с рынком находитися торговый центр «Европа-Азия», его эвакуировали.

Прокуратура Челябинской области организовала проверку в связи с пожаром. По поручению прокурора региона для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехала прокурор Калининского района Татьяна Полежаева.

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1 декабря 2023 года на юго-востоке Москвы произошел пожар на рынке «Садовод», загорелись товары в смежных трехуровневых контейнерах в торговых павильонах. Спасателям удалось эвакуировать 350 человек.

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