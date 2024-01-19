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Военная операция на Украине ,  
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Пожар на нефтебазе в Клинцах после атаки беспилотника. Видео

Появились кадры пожара на нефтебазе в Клинцах после атаки беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине

Пожар на нефтебазе в Клинцах после атаки беспилотника. Видео
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В Брянской области загорелись резервуары Клинцовской нефтебазы. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что пожар произошел после того, как с украинского беспилотника был сброшен боеприпас. По его словам, дрон смогли подавить средствами РЭБ, но во время уничтожения он успел сбросить боеприпас на нефтебазу. Пострадавших нет. Огонь после взрыва охватил площадь в 1 тыс. кв. м. На место пожара приехал пожарный поезд.

На нефтебазе в Брянской области начался пожар после атаки дрона
Политика

Теги
Брянская область беспилотники
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К горящей после удара нефтебазе в Брянской области приехал пожарный поезд
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На нефтебазе в Брянской области начался пожар после атаки дрона
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