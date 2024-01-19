ФСБ заподозрила хабаровчанина в подготовке покушения на военных

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ФСБ задержала жителя Хабаровска по подозрению в сборе сведений о российских военных в интересах разведки Украины и в подготовке покушения на них, говорится в пресс-релизе Центра общественных связей (ЦОС) ведомства, поступившем в РБК.

Кроме того, мужчина собирал данные о радиочастотах, которыми пользуется Минобороны России.

«Также установлено, что задержанный по поручению иностранной спецслужбы планировал физическое уничтожение военнослужащих воинских частей, дислоцированных на территории Хабаровского края», — отметили в ФСБ.

На хабаровчанина возбудили уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена), следствие ведет управление ФСБ по Хабаровскому краю. Статья о госизмене предусматривает наказание вплоть до пожизненного срока.

26 декабря 2023 года суд на Сахалине приговорил местного жителя к 15 годам лишения свободы по делу о госизмене и подготовке диверсии. По версии ФСБ, осужденный готовил в координации с украинскими спецслужбами диверсию на объекте топливно-энергетической инфраструктуры. В ходе обысков в его доме нашли инструкции по изготовлению взрывчатки и компоненты для взрывного устройства.

20 декабря за госизмену был отправлен на девять с половиной лет в колонию строгого режима житель Хабаровского края.