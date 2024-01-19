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Экс-гендиректор Большого театра после ухода нашел новую работу

Экс-гендиректор Большого театра Владимир Урин возглавил фонд МХАТ
Владимир Урин
Владимир Урин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Бывший генеральный директор Большого театра Владимир Урин стал президентом некоммерческого благотворительного фонда «Поддержки и развития Школы-студии МХАТ». Это следует из данных СПАРК.

По данным системы, этот пост Владимир Урин занял 16 января, сменив в должности Александра Фокина.

Урин уволился из Большого театра в ноябре 2023 года по собственному желанию. Эта просьба была удовлетворена премьер-министром Михаилом Мишустиным. Позднее стало известно, что Урина в должности сменил художественный руководитель и директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

В 2013 году Валерий Гергиев выступил с инициативой объединить Мариинский театр, Академию русского балета, Санкт-Петербургскую государственную консерваторию и Российский институт истории искусств, чтобы на их основе создать Национальный центр академического театрального и хореографического искусства при президенте.

В марте 2022 года президент Владимир Путин предлагал Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки по аналогии с существовавшей в прошлом Дирекцией императорских театров. Такая идея, по словам Валерия Гергиева, ходила еще с 1990-х годов. Во время представления Гергиева новым гендиректором Большого театра вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что объединенной дирекции Мариинского и Большого театров не будет. В пресс-службе Мариинки в ответ на запрос РБК заявили, что Валерий Гергиев «был и остается» художественным руководителем — директором театра.

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